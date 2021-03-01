Новый дорожный знак для обозначения камер введен с 1 марта в ПДД

С 1 марта в России постановлением правительства №2441 в Правила дорожного движения (ПДД) вводится новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление кабмина вступило в силу в понедельник, 1 марта.

Новинка обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений ПДД.

Новый знак заменит существующий указатель с камерой на белом или желтом фоне и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Действие старого знака прекратится с 1 сентября. До этой же даты регионы должны перейти на новый знак.

За городом новинку будут устанавливать за 150–300 м до зоны контроля, в населенном пункте — только на въезде в него.

В конце февраля СМИ со ссылкой на протокол комиссии Росстандарта по апелляциям сообщили об отмене вступившего в силу 1 мая 2019 года ГОСТа, позволяющего установку уменьшенных дорожных знаков, а также указателей, разрешающих правый поворот на красный свет. Речь идет о ГОСТ 58398-2019 «Экспериментальные технические средства организации движения».

Решение приняли по жалобе Научного центра безопасности дорожного движения МВД. В ведомстве считают, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, в которой не предусмотрен правый поворот на красный свет, и другим документам.

Малые знаки были установлены в Москве и Санкт-Петербурге по ГОСТам и их замена не потребуется. После отмены документа применять экспериментальные знаки можно будет о только с разрешения ГИБДД.