Первый день весны рубль начал укреплением к доллару. На старте торгов российская валюта подорожала на 0,85%, до 73,99 руб./$. Статистически в марте и апреле российская денежная единица чаще укрепляется, чем падает. Май тоже нередко играет в пользу рубля, давая ему передышку между зимней просадкой и сезонным ослаблением в летний период. В этом году отечественная валюта, вероятнее всего, повторит этот маневр, и для этого есть ряд причин.

Основным драйвером для российского валютного рынка служит динамика цен на нефть, второй по силе исторический фактор — это активность нерезидентов в сегменте российских акций и облигаций. Что касается первого — цены на нефть — то она сейчас находится на максимумах предыдущего января, то есть фактически рынок дошел до средних отметок доковидного 2019 года.

Ценник на эталонную Brent за год до пандемии колебался в диапазоне $53–75. Если брать средневзвешенные значения, то есть близкие к ценам фактически продаваемой нефти, в 2019-м мы имели $64,3 за баррель, а в 2020-м всего $41,9, то есть снижение составило почти 35%. И это в значительной мере объясняет просадку рубля со средних по году до 64,7 единицы за доллар до 72,2.

Против российской валюты играло и продолжает играть еще одно обстоятельство — это квоты на добычу нефти. Сделка ОПЕК+, позволившая быстрее вернуть цены на докризисные уровни, тем не менее ограничивает размер получаемой валютной выручки. Сейчас Россия фактически добывает около 9 млн баррелей в сутки — притом что год назад при тех же ценах имела возможность добывать более 11 млн.

На объем производства сырья, а следовательно, и приток валюты в страну этой зимой влияли не только квоты ОПЕК+, но и сильные холода в районе месторождений — ниже –50 °C. Это стало причиной того, что среднедневная добыча в феврале упала еще на 30 тыс. баррелей в сравнении с январем. И это также косвенно надавило на рубль.

Все перечисленные выше факторы, которые сдерживали рост рубля в конце зимы, могут вызвать кумулятивный положительный эффект в марте и апреле. ОПЕК+ готовится пересмотреть квоты на добычу в ближайшие дни. Единого мнения, как всегда, нет, но рынок закладывает ослабление дисциплины внутри картеля или как минимум символический рост разрешенной добычи.

Это вряд ли приведет к обвалу нефти с нынешних пиков, зато даст игрокам валютного рынка понимание того, что платежный баланс России будет глубже уходить в профицит, а это повод наращивать позиции в рубле. Параллельно с этим в пользу российской валюты продолжает играть весьма сдержанная бюджетная политика правительства и консервативный настрой ЦБ, готового поднять ставку, если инфляция не начнет снижаться.

Сдерживающих для рубля факторов на весну можно ожидать как минимум двух. Во-первых, это общее замедление притока в фонды развивающихся стран. Поддержка со стороны нерезидентов, скупающих российские бумаги, достигла пика в декабре и сейчас находится в нисходящем тренде. Правда, высока вероятность, что текущая коррекция на глобальных рынках вызвана ребалансировкой портфелей и фундаментальный интерес к рублевым активам никуда не делся. В этом случае на март и апрель придется новая волна инвестиционного спроса, который наблюдался в эти месяцы даже год назад — несмотря на тогдашнее обвальное падение рынка акций.

Второй сдерживающий фактор для рубля — это ожидание санкций со стороны европейских стран и США. Заявления западных политиков указывают на то, что обострение намечено на март. Рынок в значительной мере уже заложил это в стоимость рубля — иначе бы он сейчас торговался ближе к 70 единицам за доллар. Если согласованные меры окажутся слабыми, не затрагивающими ключевой экспорт и финансовые рынки, то с высокой долей вероятности мы увидим снижение геополитической премии в рубле. Как следствие, доллар и евро быстро отойдут существенно ниже своих текущих значений.

За три месяца на относительно спокойном рынке рубль может проделать путь в 5–7% вверх по отношению к базовым валютам. Это дает ориентир по курсу доллара в диапазоне 69–72 рубля за единицу. Учитывая все перечисленные выше факторы, можно сказать, что рубль сейчас заметно недооценен и продажа валюты является более желательной стратегией, чем ее покупка.

Если же доллары и евро необходимы для утилитарных целей (потратить за границей в ближайшие месяцы), то начинать приобретать их можно уже сейчас. Рост рубля нередко сопровождается короткими обратными откатами, и чтобы не попасть в ситуацию, когда валюта нужна срочно, но она в моменте дорогая, стоит ее приобретать небольшими лотами не дороже 74,5 рубля за доллар и не выше 90,5 за евро.

Автор — аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс»

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