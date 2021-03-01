Нижегородскую станцию аэрации проверят из-за неприятного запаха

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области инициировало проверку АО «Нижегородский канал». Специалисты дадут оценку того, как соблюдаются требования природоохранного законодательства при эксплуатации.

Как пишет ИА «НьюсНН», поводом для проверки стали многочисленные жалобы местных жителей на неприятные запахи, которые распространяются со стороны станции аэрации.

Специалистам управления, сотрудникам лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» в частности, предстоит проверить, соответствует ли компания лицензионным требованиям, как на территории охраняется окружающая среда и обращаются с отходами. Сотрудникам также необходимо ознакомиться с экологической документацией предприятия.