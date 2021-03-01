Браконьеры на снегоходах задавили трех косуль в Саратовской области

В Екатериновском районе Саратовской области браконьеры расправились с косулями с особой жестокостью. Животных задавили насмерть снегоходами.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, 27 февраля лесник заметил следы от снегоходов и пятна крови. Они вывели его к месту недалеко от села Киселевка. Там лесник заметил три снегохода. Два из них скрылись в неизвестном направлении. А недалеко от третьего были обнаружены три разделанные туши.

Водитель снегохода при этом утверждал, что просто катался по полям. Несмотря на наличие у него ножа со следами крови и шерсти на передней части снегохода, мужчина не признавался в своем участии в гибели диких животных. Он назвал имена покинувших место инцидента людей, но позже от своих слов отказался. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

В комитете охотничьего хозяйства напомнили о недавнем случае, когда в Тверской области группа браконьеров на снегоходах убила беременную лосиху. Сначала ее загнали до бессилия, а потом задушили.