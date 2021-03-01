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Чедвик Боузман посмертно удостоен «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль

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Американский актер Чедвик Боузман посмертно удостоен награды престижной премии «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за фильм «Ма Рейни: Мать блюза».

Награду была вручена Рене Зеллвегер, а от имени актера ее получила его вдова Симона Боузман.

«Он бы сказал что-то прекрасное. Что-то вдохновляющее. То, что усилило бы этот маленький голос внутри всех нас, который говорит вам, что вы можете, что говорит вам продолжать идти, что призывает вас к тому, что вы должны делать в данный момент в истории», — цитирует трогательную речь Симоны Боузман IndieWire.

Отмечается, что в этой номинации за награду также боролись Энтони Хопкинс за картину «Отец», Гари Олдман за «Манк», Риз Ахмед за фильм «Звук металла» и Тахар Рахим за картину «Мавританец».

Церемония вручения учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда (HFPA) премии проходит в видеоформате.

Актер Чедвик Боузман скончался 29 августа в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе от онкологического заболевания. Боузман четыре раза появлялся в проектах студии Marvel.

Компания Netflix в октябре заявила, что выдвинет Боузмана на премию «Оскар» посмертно. Речь идет о его работе в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».

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