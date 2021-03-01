Пожар произошел на автомойке в Красноярске

В Красноярске пожарные ликвидировали возгорание на автомойке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в понедельник, 1 марта.

ЧП произошло вечером 28 февраля в здании автомойки, расположенной на Свердловской улице. В момент возгорания внутри находились пять автомобилей, эвакуировать которые оказалось невозможно.

Ночью 1 марта возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.

Как отмечает телеканал «360», здание полностью уничтожено, столб пламени был виден далеко от места пожара. По словам очевидцев, в автомойке сгорел как минимум один автомобиль Mercedes.

Площадь возгорания составила 450 кв. м, отмечает телеканал «Звезда». В тушении пожара участвовали 32 человека и восемь единиц техники.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, пишет сайт kp.ru.

Ранее 1 марта сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на складе, расположенном на территории Внуковского завода огнеупорных изделий в подмосковном Одинцове. Огонь локализован на площади 2,4 тыс. кв. м.