Полиция проводит проверку по факту убийства беременной лосихи под Тверью

Правоохранители Тверской области проводят проверку по факту распространенного в интернете видео, на котором, предположительно, изображено жестокое убийство беременной лосихи. Участников резонансного инцидента допросили в отделе полиции, передает телеканал «Известия».

Ранее в Сети появились кадры, как браконьеры загоняют лосиху. Сначала охотники-нелегалы преследовали животное на снегоходах. Когда лосиха упала без сил,

на нее набросились трое мужчин. Беззащитное животное душили, при этом снимали все на телефон.

Пользователи соцсетей увидели в расправе признаки ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Наказание за убийство лося может составить 5 лет лишения свободы.

Сами участники заявляют, что, наоборот, помогали лосю. Животное якобы попало в ловушку и не могло идти.

Замначальника УВД по Тверской области взял дело на контроль. Произошедшим заинтересовались в Госдуме, составлен депутатский запрос.

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