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Задержаны подозреваемые в убийстве нижегородской семьи

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Подозреваемых в убийстве семьи под Нижним Новгородом задержали Предполагаемые преступники выехали во Владимирскую область, сообщает телеканал «Известия».

На причастность к преступлению проверяют четырёх человек. Злоумышленники помогали погибшим нижегородцам по дому. Вероятно, группа мужчин напала на семью с целью грабежа.

Ранее СК возбудил дело по факту убийства в поселке Кудьма. В частном доме нашли тела пятилетнего ребенка, молодой женщины и бабушки с дедушкой.

Поиски подозреваемых проводили в Нижегородской области, в Подмосковье.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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