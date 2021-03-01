Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США
Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2024 году. Политик выступил на конференции консерваторов США в Орландо (штат Флорида). Это первое появление экс-лидера на публике после ухода с поста, сообщает телеканал «Известия».
Трамп убежден, что он победил и в голосовании в ноябре 2020-го. Политик выступил с критикой работы администрации Байдена.
Участники конференции консерваторов поддержали однопартийца. Трамп победил в опросе о кандидате в президенты на выборах 2024 года. За него проголосовали
68% делегатов.
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