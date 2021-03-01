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Дети из многодетных семей получат приоритет при поступлении вузы

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Дети из многодетных семей поступят в вузы в приоритетном порядке. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет рассмотрен Госдумой в марте.

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Поддержать его готовы в правительстве, а также в большинстве фракций Госдумы. Его авторы вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сенаторы Инна Святенко и Евгения Бибикова обосновывают свою инициативу приоритетами государства по поддержке многодетных семей, а также посланием Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году.

По информации «Известий», законопроект уже получил положительное заключение правового управления Госдумы и правительства.

«По проекту федерального закона правовых возражений концептуального характера не имеется», — говорится в документе, который находится в распоряжении редакции.

Как сообщила «Известиям» сенатор Инна Святенко, законопроект получил поддержку и в правительстве, которое уже направило проект положительного отзыва в нижнюю палату.

«Мы прорабатывали этот вопрос, обсуждали на рабочих совещаниях. Как итог в январе мы получили поддержку законопроекта со стороны Министерства высшего образования и науки. Законопроект поддержан большинством регионов, и проект положительного отзыва правительства направлен в Госдуму. Надеюсь, что коллеги в нижней палате рассмотрят в ближайшее время данный законопроект и примут его в первом чтении», — рассказала сенатор.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Ученью свет: дети из многодетных семей приоритетно поступят в вузы

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