Лубянская площадь, центр Москвы. Пересечение нескольких важных направлений движения транспорта и пешеходов. Безусловно, это место сейчас выглядит пустым и лысым: стоят фонари, но совершенно непонятно, для кого — здесь нет никакого объекта, который привлекал бы внимание. Площадь превратилась в транспортную развязку, люди ее не обживают. То есть она стала в определенной степени выморочная.

Посмотрим на соседнюю с Лубянской площадь — напротив Большого театра. Она всегда многолюдная, но не за счет памятника Карлу Марксу, который там стоит. Я бы не сказал, что эта фигура сейчас кого-то сильно вдохновляет. И если бы памятника там не было, а кто-то вдруг стал рассматривать вопрос о его установке, то люди вряд ли высказались бы за Маркса. Но, с другой стороны, мы переосмыслили эту часть истории, и для нас Маркс напротив Большого театра — это скорее некий элемент городской среды. Мы не воспринимаем его в контексте политических реалий сегодняшнего дня.

С Дзержинским так не получилось. Для нас это не просто арт-объект, поэтому вопрос его установки был очень больно воспринят значительной частью общества. И это демонстрирует, что мы, к сожалению, пока не пережили часть наследия ХХ века, всё еще боремся с нашим прошлым.

Видения будущего не хватает. А оно должно быть вне каких-то еще не устоявшихся оценок прошлых событий. Решение отказаться от выбора монумента в этот момент было верным. Через 10–15 лет мы по-другому будем смотреть на события прошлого столетия. И в этом смысле то, что мы сейчас закладываем, должно быть обращено в завтрашний день.

Но это не значит, что Лубянская площадь должна остаться пустой. Это пространство требует переосмысления.

Кстати сказать, в Москве есть похожее на Лубянку место — сквер на площади трех вокзалов. К нему ведет подземный переход, там есть памятник российскому ученому-механику и инженеру, одному из авторов проекта железной дороги Москва–Санкт-Петербург — Павлу Мельникову, но люди туда не идут. Территория не работает, памятник никому не нужен.

И этот сквер, и Лубянскую площадь следует вовлечь в активную городскую жизнь. На них должно появиться что-то, к чему люди будут стремиться попасть. Чтобы это было некое естественное движение, на интересе. Должен быть разработан сценарий жизни этих пространств.

В исторической части Москвы есть пример архитектурного решения, устремленного в будущее. Это парк «Зарядье». Его появление вызвало много вопросов, и мое личное отношение к парку до сих пор остается очень спорным. Но в целом это, безусловно, современный объект с хорошо продуманным сценарием жизни территории. Сам подход прорывной — это была новация с точки зрения организации рекреационного пространства. Объект стал магнитом для москвичей и туристов.

К сожалению, сейчас по всей стране пошла волна попыток сделать такой же мост над рекой, хоть и в меньших масштабах. И при тиражировании этот проект порой выливается в нелепые решения. Здесь мы подходим к еще одному важному моменту: идеи, которые воплощаются в столице, потом берут на вооружение регионы. Вот почему важно очень взвешенно отнестись к решению по Лубянской площади.

Я бы рекомендовал снять с нее любой политический аспект и придать Лубянке другое значение. Какая здесь требуется пространственная доминанта — фонтан или иной объект, — сказать не могу. Но она должна быть вне политических пристрастий тех или иных сторон. На площади есть и другие акценты, кроме известного здания, которое и вызвало когда-то появление памятника Дзержинскому.

Архитектура Лубянки очень сложная. Нельзя сказать, чтобы это была стилистически единая территория. На нее выходят здания абсолютно разных эпох, построенные в разных стилях. Но обращает на себя внимание, что центральная часть площади образуется эдаким длинным языком, тянущимся от Политехнического музея до «Детского мира». Это некий партер, обращенный лицом к главному фасаду музея. Вполне возможно, что стоит поддержать именно эту идеологическую связь.

Скоро Политехнический музей заработает в полную силу, и жизнь Лубянской площади должна измениться. Часть работ по обрамлению пространства непосредственно перед входом в музей уже сделана. Эту концепцию надо продолжать и развивать в сторону «Детского мира». Лубянка могла бы логично связать Ильинский сквер и Музейный парк с пешеходной Рождественкой, Кузнецким мостом, Неглинкой. Получилась бы интересная прогулочная зона, новый туристический маршрут.

Что касается самого проекта обустройства площади, то, если мы хотим смотреть в будущее, к нему лучше привлечь профессиональную молодежь. Может быть, провести какой-то конкурс, даже на уровне идей.

Здесь очень важна политическая воля руководства города. Первый шаг уже сделан — бессмысленная дискуссия москвичей по этому вопросу остановлена. Ждем следующего.

Автор — вице-президент Союза архитекторов России, председатель совета по градостроительству

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