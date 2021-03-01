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Названы самые популярные пароли 2020 года

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Пароли, состоящие из простой последовательности цифр (123456, 123456789 или 000000), попали в десятку самых популярных в 2020 году. Кроме того, в топ наиболее распространенных паролей на латинице впервые вошли asdasd и asdfghjkl, а на кириллице — «марина». Об этом говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных DLBI (есть у «Известий»).

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Первое место занял код 123456. Отмечается, что из топа рейтинга исчезли вариации пароля на базе сочетания qwerty, которые занимали около половины верхних мест в прошлые годы. Однако они сохраняют лидерские позиции среди паролей, содержащих только буквы.

Отмечается также, что популярными англоязычными кодами стали password, iloveyou, dragon и monkey. Среди кириллических паролей наиболее распространены «йцукен» (в прошлом году занявший второе место), «пароль» (лидер 2019 года), «я», «любовь» и «привет». В топ-10 также вошли «наташа», «максим», «люблю», «андрей» и «марина» (последний впервые попал в десятку).

Кроме того, отличительной чертой 2020 года стало появление паролей, связанных с коронавирусом. Среди них — covid19, «корона», epidemic, COVID19_Access, pandemic, coronavirus.

При этом представители крупнейших банков и ритейлеров заявили изданию, что не позволяют устанавливать простые или уже скомпрометированные коды доступа в личных кабинетах.

В ходе исследования специалисты проанализировали около 300 млн кодов доступа, попавших в Сеть в прошлом году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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