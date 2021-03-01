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Водный баланс: как в Сочи запускают морское такси

Маршрутные катера помогут разгрузить автодороги в высокий сезон
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Производство первых катеров для морского такси в Сочи
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
В Сочи возрождают морской пассажирский транспорт, который курсировал вдоль побережья в советский период и пользовался большим спросом у местных жителей и отдыхающих. На судостроительной верфи Fortuna уже начали строить катера для морского такси. Они будут курсировать вдоль побережья с остановками в населенных пунктах и станут альтернативой наземному транспорту. Как делают суда — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Корпуса первых лодок уже запущены в работу. Они создаются из стеклопластика методом ручного формования
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Скоростной катер Calypso 38 LIMO — пассажирское судно, предназначенное для круглогодичной эксплуатации в море с высотой волны до 2 м и силой ветра до 17 м/с. Суда будут оборудованы кондиционерами, туалетами и креслами авиационного типа
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Производство первых катеров для морского такси в Сочи
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Такси начнет работу в мае 2021 года
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За работой
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Сначала в тестовом режиме на маршрут выйдут два катера
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Производство первых катеров для морского такси в Сочи
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Каждый из них будет вмещать по 20 пассажиров
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За работой
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Они будут курсировать в двух направлениях — из морского порта Сочи в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское
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Производство первых катеров для морского такси в Сочи
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Такси свяжет отдаленные районы Большого Сочи и сократит время, проведенное в пути. Например, путь из Адлера в Лазаревское будет занимать не больше получаса
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Команда
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Если пилотный проект покажет свою эффективность, на маршрут выведут суда большей вместимости — до 60 и 120 мест. Также будет расширена сеть маршрутов
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Производство первых катеров для морского такси в Сочи
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Продажа билетов на такси ориентировочно начнется в апреле
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Сборка
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Стоимость поездки пока неизвестна, цены собираются тестировать с помощью системы бронирования через специальные приложения
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За работой
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Городские власти надеются, что морское такси поможет разгрузить автомобильные дороги в летний сезон
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Общий вид
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Кроме того, такси можно будет использовать как новый экскурсионный маршрут
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