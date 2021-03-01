Водный баланс: как в Сочи запускают морское такси

В Сочи возрождают морской пассажирский транспорт, который курсировал вдоль побережья в советский период и пользовался большим спросом у местных жителей и отдыхающих. На судостроительной верфи Fortuna уже начали строить катера для морского такси. Они будут курсировать вдоль побережья с остановками в населенных пунктах и станут альтернативой наземному транспорту. Как делают суда — в фотогалерее «Известий»