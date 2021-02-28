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В Турции начали разработку ракеты для миссии на Луну
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В Турции начали разработку ракеты для миссии на Луну

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Турция готовится в 2023 году доставить на Луну беспилотный космический аппарат с помощью разрабатываемой в стране ракеты. Об этом 28 февраля заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

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Варанк отметил, что миссию на Луну в стране планируют реализовать в два этапа: в 2023 году Турция доставит на спутник корабль, второй этап намечен на 2028 год.

«В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты», — сказал Варанк агентству Anadolu.

Он подчеркнул, что космическая программы Турции нацелена на то, чтобы вывести страну в «высшую лигу в космической сфере». По словам Варанка, в стране также разработана уникальная технология гибридных двигателей, которые являются важной составляющей миссии на Луну.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 9 февраля представил национальную космическую программу. Там он впервые заявил о планах страны по запуску корабля. Также глава государства отмечал, что в 2028 году Анкара собирается вывести космический аппарат на околоземную орбиту.

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