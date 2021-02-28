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Американским футболистам разрешили вставать на колено во время гимна

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Футболистам США разрешили вставать на колено во время гимна. Жест расценивается как форма выражения мирного протеста против расового неравенства, передает телеканал «Известия». Игроки вставали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Прежняя политика запрещала действие. Однако голосование показало, что 70% членов USSF не против жеста.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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