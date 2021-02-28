Американским футболистам разрешили вставать на колено во время гимна
Футболистам США разрешили вставать на колено во время гимна. Жест расценивается как форма выражения мирного протеста против расового неравенства, передает телеканал «Известия». Игроки вставали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Прежняя политика запрещала действие. Однако голосование показало, что 70% членов USSF не против жеста.
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