Индия отправила в космос фото премьера страны и текст Бхагавадгиты

Индия провела первый запуск ракеты в 2021 году. Среди прочих грузов в космос отправили фото премьера страны и текст Бхагавадгиты — индуистского священного писания - на SD-карте. Основным спутником стал бразильский Amazonia-1 весом 637 кг, передает телеканал «Известия». Аппарат предоставит данные о вырубке лесов в районе Амазонки и о сельском хозяйстве Бразилии. На борту также два индийских саттеллита UNITYsat и SDSAT. Кроме того, ракета доставит на орбиту 14 коммерческих спутников.

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