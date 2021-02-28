КНР в 2021 году простимулирует развитие отрасли доставки товаров дронами

Китайские власти в ближайшее время намерены на законодательной основе стимулировать развитие отрасли по доставке товаров беспилотными летательными аппаратами. Об этом со ссылкой на Управление гражданской авиации (УГА) КНР сообщило издание Global Times в воскресенье, 28 февраля.

Ведомство в течение текущего года планирует ускорить внедрение новых стандартов и правил, чтобы облегчить работу торговых площадок и снизить нагрузку на дорожный транспорт. В данный момент программа по развитию данного сегмента авиации действует в экспериментальном режиме.

Отмечается, что управление намерено содействовать расширению сети логистических пунктов, которые занимаются транспортировкой посылок по воздуху, пишет ТАСС.

«Яндекс.Еда» запустила 9 декабря 2020 года беспилотную доставку из ресторанов в Москве. Заказ развозит робот-доставщик. Проект был запущен для работников и посетителей делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская».