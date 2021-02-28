Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины «Спутник V»

Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить республике вакцину от коронавируса «Спутник V». Политик уточнил, что направил главе российского государства соответствующее письмо, передает телеканал «Известия».

Президент также отметил, что для одобрения использования «Спутника V» в Чехии будет достаточно решения национального регулятора, Государственного института по контролю за лекарствами. Таким образом, президент не будет настаивать на одобрении вакцины регулятором ЕС, Европейским агентством по лекарственным средствам.



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