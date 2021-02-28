Помпео обвинил администрацию Байдена в ослаблении экономики США

Ряд шагов администрации президента США Джо Байдена ослабят американскую экономику и дадут преимущества Китаю. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Майк Помпео на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида), передает телеканал «Известия».

Говоря об отказе новой администрации США от строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Соединенные Штаты, Помпео отметил, что демократы «уничтожили 10 тыс. рабочих мест».

По версии экс-госсекретаря, спецпосланник американского президента по климату Джон Керри считает, что жители страны, которые не получили работу, связанную с нефтепроводом, «пойдут делать солнечные батареи». Помпео выразил уверенность в том, что этого не произойдет.

Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не позволила КНР «отнимать рабочие места» американцев, настаивая на «справедливой торговле на основе принципа взаимности».

Комментируя решение Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату, Помпео выступил с утверждением, что китайское руководство чрезвычайно этому радо, а «американские трудящие проиграли». Администрация Трампа настаивала на том, что указанное соглашение крайне невыгодно для американской экономики.

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