В Госдуме предлагают запретить вылов морских млекопитающих

Вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев могут запретить. Соответствующий законопроект готовится к первому чтению в Государственной думе, он уже нашел поддержку среди членов профильного комитета, сообщает телеканал «Известия».

Сегодня шоу с дельфинами и передвижные «морские цирки» незаконны во многих странах. В курортных же городах России этот бизнес процветает, а звезды таких развлекательных программ зачастую живут в совершенно неподходящих для них условиях — маленьких бассейнах, а то и в цистернах.

Кроме того, российские китообразные пополняют и китайские океанариумы. По данным Фонда защиты китов, ежегодно в Поднебесную продают порядка ста животных. За одну особь платят до $2 млн, поэтому этот нелегальный бизнес крайне выгоден.

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