Байден попросил Канаду модернизировать NORAD для противостояния РФ и КНР

Президент США Джо Байден попросил премьера Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), чтобы противостоять усилению России и Китая в Арктике. Об этом в субботу, 27 февраля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, обсуждение этого вопроса между лидерами обеих стран состоялось ранее на этой неделе.

«США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая», — пишет газета.

В статье отмечается, что в эпоху холодной войны NORAD, созданное США и Канадой, справлялось со своими задачами. Радары были размещены, в основном, на Аляске и на севере Канады. Они должны были предупредить командование в случае нападения с северного направления.

Однако, по информации издания, система уже устарела, имеющиеся у NORAD радары не рассчитаны работу с новейшими российскими и китайскими ракетами.

В начале кандидат на пост первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что администрация США намерена внести изменения в обнародованные в 2018 году Стратегию национальной обороны (СНО) и ядерную доктрину.

Хикс намерена оценить, откуда возникают основные угрозы национальной безопасности, а также подход Соединенных Штатов к ведению боевых действий. Как она пояснила, будет проведена оценка изменений обстановки в плане безопасности, определены приоритетные цели и задачи обороны.