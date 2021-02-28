Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
РФ приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики
Мир
Минздрав Кипра разъяснил порядок въезда россиян в страну в марте
Общество
В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве в кафе
Мир
В британском Эксетере обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Мир
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море
Мир
Митинг в поддержку осужденного рэпера в Барселоне перерос в беспорядки
Спорт
На чемпионате по дзюдо в Дагестане произошла массовая драка
Мир
США отрицают ведение переговоров с ФРГ о судьбе «Северного потока – 2»
Наука
«Роскосмос» опубликовал фотографии гигантских смерчей на Марсе

Байден попросил Канаду модернизировать NORAD для противостояния РФ и КНР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден попросил премьера Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), чтобы противостоять усилению России и Китая в Арктике. Об этом в субботу, 27 февраля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Дисбаланс сил: кого НАТО собирается сдерживать в следующие 10 лет
Своими главными противниками Североатлантический альянс назвал Россию и Китай

По словам собеседника издания, обсуждение этого вопроса между лидерами обеих стран состоялось ранее на этой неделе.

«США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая», — пишет газета.

В статье отмечается, что в эпоху холодной войны NORAD, созданное США и Канадой, справлялось со своими задачами. Радары были размещены, в основном, на Аляске и на севере Канады. Они должны были предупредить командование в случае нападения с северного направления.

Однако, по информации издания, система уже устарела, имеющиеся у NORAD радары не рассчитаны работу с новейшими российскими и китайскими ракетами.

В начале кандидат на пост первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что администрация США намерена внести изменения в обнародованные в 2018 году Стратегию национальной обороны (СНО) и ядерную доктрину.

Хикс намерена оценить, откуда возникают основные угрозы национальной безопасности, а также подход Соединенных Штатов к ведению боевых действий. Как она пояснила, будет проведена оценка изменений обстановки в плане безопасности, определены приоритетные цели и задачи обороны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021