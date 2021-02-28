Исламисты и атеисты. Революционеры и оппозиционеры. Удастся ли примирить их «Честной женщине»? На Новой сцене Александринки — премьера. В день своего 75-летия худрук театра Валерий Фокин представляет политическую драму по пьесе Кирилла Фокина. 70-летие Фокин тоже отметил постановкой по тексту сына. Это был спектакль «Сегодня. 2016 — …» по мотивам повести «Огонь». Кириллу было 20, в разговорах о постановке замелькали «дочки-сыночки». Опасность прослыть слишком нежным папой для Фокина-старшего, конечно, возникла, но дальнейшее продвижение Фокина-младшего показало, что он вполне самостоятельный литератор и в аннотациях своих сочинений уже не значится «сыном режиссера».

Думаю, и тогдашний выбор пьесы об инопланетном интеллекте и неразумных землянах был не столько родственным, сколько технологическим. До того Фокин, большой мастер обустраивать пространство, не ставил в построенной им Александринке-2, и вот наконец решил продемонстрировать, на что способна напичканная инновациями сцена. Под зрителями вибрировали сиденья, над головами курсировали светящиеся дроны. Стеклянный футляр с втиснутым туда героем то обрушивался, то возносился. Квадраты сценической площадки скручивались в спираль. Мальчик на велосипеде переезжал из трехмерного пространства в двухмерное. Голограмму пульсирующего мозга сменяли Барак Обама, Ангела Меркель, Пан Ги Мун и Владимир Путин. А для тех, кто уже не мог выдерживать технонатиск, волшебно светились капли дождя на прозрачной поверхности. Прорыв естественного отчасти уравновешивал буйство искусственного.

За пять лет, разделивших юбилеи, Фокин поставил пять спектаклей, включая взбудоражившее театральное сообщество «Рождение Сталина». В карантин отметился «Драмой на шоссэ», интерактивным онлайном. «Известиям» сказал, что его раздражают сделанные на коленке Zoom-постановки, поэтому спектакль будет по всем правилам — с декорациями и костюмами. В целом получилось, но с поправкой на пандемию — минималистично и аскетично. Ждали, что уж на юбилей случится нечто ошеломляющее, вроде предыдущего «Сегодня. 2016 — …». Ан нет!

В новом юбилейном спектакле «Честная женщина» сцена та же, но всё предельно просто. Из фишек — только в меру употребленная трехмерная видеопроекция с лицом главной героини. Остальное — верх натуральности: серый гравий, устилающий сцену, столы и стулья без изысков, матерчатый диванчик, стеклянная перегородка, разделяющая зоны действия. А вот тема в этой политической драме фактически та же, что и в предыдущей фантасмагории: люди сами разрушают свою жизнь, не договариваются, не ищут объединяющих целей. Только в первом случае объектом, радеющим за человечество, оказывается инопланетный разум, а во втором — честная женщина, не космическая, земная. Зовут ее Надежда, но коллеги по старой памяти называют Мадам. Когда-то она вершила судьбы российской международной политики, да и сейчас сохраняет немалый авторитет — продвигая нужный людям проект, может договориться и с американцами, и с исламистами, и с отечественными скептиками.

Гостье из БДТ Марине Игнатовой неизменно удаются роли подобных дам — волевых снаружи, чувствительных внутри. Этаких железных леди, но не во всем. У героини онкология в неутешительной стадии, за ней неотступно следует помощница с обезболивающим. И в личной жизни у Мадам не всё гладко. С мужем давно рассталась, сын — глубокий наркоман, но мать по-своему любит и жалеет. «Если перестанут помогать таблетки, переходи на героин», — советует он и подробно, в деталях рассказывает, что смешать и как вводить. Удивлюсь, если этой сценой не заинтересуется Роскомнадзор, но момент действительно сильный. Мать и сын наконец-то обретают взаимопонимание, пусть и таким извращенным способом. Но кто знает, каким должен быть путь человека к человеку?

А по большому счету героиня счастлива. Сама признается, что всю жизнь жила в придуманном мире, и он в разы лучше настоящего. У Фокина, кстати, тоже дар придумывать миры. Что, как не желание сотворить новую реальность, его недавние попытки объединить театры, пристегнуть к Александринскому флагману какой-нибудь достойный провинциальный коллектив? С ярославским Волковским не получилось, зато с Псковской драмой всё сложилось. И теперь у Александринки есть полноценный филиал и новые возможности, которые с вводом московской сцены в Коломенском многократно увеличатся. Глядишь, и новый филиал приспеет — при соответствующих условиях мало какой из региональных театров откажется влиться в Национальный драматический театр России. С днем рождения, Валерий Владимирович!

Автор — доктор искусствоведения, профессор, редактор отдела культуры «Известий»

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