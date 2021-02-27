Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в РФ

Названы самые оплачиваемые вакансии для пенсионеров. Всё меньше работодателей ищут сотрудников по возрасту. Пенсионеров приглашают заниматься продажами по телефону, сообщает телеканал «Известия». Менеджер в этой сфере может зарабатывать до 180 тыс. рублей. До 100 тыс. рублей получают: медсестра в клинике Москвы, инженер-геодезист, автослесарь-автомеханик, швея на трикотажной фабрике.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.