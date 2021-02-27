Послы США, Великобритании и Латвии возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова

Посол США в России Джон Салливан в субботу, 27 февраля, посетил место убийства российского политика Бориса Немцова и возложил цветы.

Салливан возложил цветы на Большом Москворецком мосту.

Цветы также возложили послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш.

Кроме того, на место гибели Немцова прибыл второй секретарь посольства Финляндии Туро Маттила.

На Большом Москворецком мосту волонтеры раздают маски и антисептики, сообщил корреспондент «Известий».

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве и приговорила к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.