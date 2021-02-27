В Москве начали вакцинировать участников тестирования «Спутник Лайт»

В Москве тестируют вакцину «Спутник Лайт». Сегодня сделали прививки первым участникам исследования. Медосмотр для иммунизации уже прошли 490 добровольцев. Подать заявку на участие могут москвичи старше 18 лет. Среди противопоказаний — наличие антител, пройденная вакцинация, наличие аллергических реакций. Также стать добровольцем не могут те, кто сейчас болеет COVID-19. Эту вакцину планируют ставить молодым людям до 30 лет. «Спутник V» испытают на детях, когда он пройдет все тестирования. Препарат должен получить итоги пострегистрационных клинических исследований.

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