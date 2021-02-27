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Мазда о потерянном времени_1

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Mazda CX-30
Фото: Mazda
В базе диски 16-дюймовые, но даже колеса максимального размера 18 дюймов визуально теряются в арках из-за массивных накладок
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Mazda CX-30
Фото: Mazda
Фары светодиодные и снабжены омывателями уже в базовой комплектации
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Mazda CX-30
Фото: Mazda
У пассажиров заднего ряда есть запас перед коленями и над головами
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Mazda CX-30
Фото: Mazda
В подполье прячется запаска
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Mazda CX-30
Фото: Mazda
Объем багажника (295 л) можно увеличить, сложив спинки сидений
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