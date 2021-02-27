В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь для оплаты лечения сына

В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшему ребенку, пишет The Times of India.

По информации издания, семья девочки заключила сделку на 10 тыс. рупий с 46-тилетним соседом, который делал предложения родителям девочки о женитьбе. Ранее он уже был женат.

После свадьбы мужчина отвез девочку к своим родственникам. Соседи стали слышать крики и плач ребенка и обратились в полицию.

Полиция завела дело, мужчину допрашивают.

Ранее, в декабре прошлого года, стало известно, что в Тюмени женщина пыталась продать в рабство свою малолетнюю дочь за 1 млн рублей. Против нее было возбуждено уголовное дело.