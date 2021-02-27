В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций

Военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ отмечают в субботу, 27 февраля, свой профессиональный праздник.

Это высокоподвижные, специально обученные, технически оснащенные и хорошо экипированные войска сил Минобороны РФ, находящиеся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.

Подразделения выполняют спецзадачи для защиты интересов России внутри страны и за рубежом.

Формирование Сил спецопераций началось в 2009 году в ходе масштабной реформы российской армии. На базе воинской части в Подмосковье было создано управление спецопераций, подчиненное лично начальнику Генерального штаба ВС РФ.

Официально о создании российских Сил специальных операций было объявлено в 2013 году. Личный состав подразделений ССО формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Дата для праздника, который носит неформальное название День вежливых людей, была выбрана после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. В ночь на 27 февраля 2014 года части вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия. При этом военные вели себя очень корректно по отношению к местному населению. Впоследствии, 16 марта 2014 года, «вежливые люди», которых назвал так президент России Владимир Путин, охраняли безопасность крымчан в ходе референдума о статусе Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.