Украина ввела санкции против десяти бывших высокопоставленных военных

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против очередные санкции против 10 своих офицеров по делу о финансировании терроризма, передает телеканал «Известия».

В список попали бывший главы МВД страны Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, Денис Березовский, Станислав Шапортов, Сергей Нянчур, Юрий Катовский, Владимир Товский, Валентин Ханжа, Сергей Елисеев и Дмитрий Шакура.

Офицеров лишили всех государственных наград. СНБО также ищет имущество попавших под санкции для конфискации.

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