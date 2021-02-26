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Строительные работы продолжатся в детском центре «Артек» в Ялте

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Главгосэкспертиза одобрила проект четвертого этапа строительства детского лагеря «Солнечный» в международном детском центре «Артек» в Крыму. В частности, предусмотрено строительство пешеходной эстакады и прокладка проезда между лагерями «Лазурный» и «Кипарисный».

Для обеспечения коммунальными услугами лагеря «Солнечный» построят одноэтажное здание и проложат новые сети хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения и водопровода. Об этом сообщает Крыминформ. Территорию вокруг нового лагеря благоустроят, построят спортивную и игровые площадки, установят архитектурные формы и проведут озеленение.

«Артек» расположен на южном берегу Крыма в городе Ялта. Был основан в 1925 году как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Постепенно «Артек» из небольшого летнего палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. В советское время это был самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской организации страны.

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