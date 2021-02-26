Протестующий Ереван: что происходит в столице Армении

В столице Армении Ереване продолжаются протесты — их участники требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Активисты разбили лагерь у здания Национального собрания Армении. Накануне 25 февраля Никол Пашинян отправил в отставку начальника Генштаба страны Тиграна Хачатряна и обвинил Генштаб в попытке государственного переворота. Подробнее о том, что происходит в центре Еревана, — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Представители Генштаба до этого выступили с заявлением, в котором военные потребовали отставки премьер-министра страны. Он, в свою очередь, обвинил их в попытке государственного переворота
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Поводом для требований об отставке Пашиняна стали итоги боевых действий в Нагорном Карабахе в ноябре 2020-го. В результате спорная территория отошла Азербайджану
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Оппозиционные активисты в палаточном лагере на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне. Всего в акции, по оценкам зарубежных корреспондентов, участвует около тысячи человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Палаточный лагерь у здания Национального собрания Армении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На улицы также вышли сторонники премьер-министра, однако пока сотрудникам правоохранительных органов удается предотвращать серьезные столкновения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Акции протеста начались еще 20 февраля, после того как Никол Пашинян не исполнил требование уйти в отставку, выдвинутое оппозицией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Протестующие на улицах города
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Протестующие во время обеда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Лидер оппозиционных сил Армении Вазген Манукян призвал людей продолжать протесты до тех пор, пока армянские парламентарии не проголосуют за отставку Никола Пашиняна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Один из протестующих на улицах города
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Акции протеста продолжаются в Ереване с самого утра. Сам Никол Пашинян до этого заявил, что решение о его отставке должен принимать народ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники акции протеста на улицах города
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Пока не сообщается о серьезных столкновениях со сторонниками премьер-министра или сотрудниками правоохранительных органов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники акций протеста на ступеньках здания Национального собрания Армении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Сотрудники правоохранительных органов Армении во время акций протеста
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