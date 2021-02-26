Протестующий Ереван: что происходит в столице Армении

В столице Армении Ереване продолжаются протесты — их участники требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Активисты разбили лагерь у здания Национального собрания Армении. Накануне 25 февраля Никол Пашинян отправил в отставку начальника Генштаба страны Тиграна Хачатряна и обвинил Генштаб в попытке государственного переворота. Подробнее о том, что происходит в центре Еревана, — в галерее «Известий»