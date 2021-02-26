Илон Маск потерял за сутки $14 млрд из-за комментария о биткоине

Илон Маск потерял за сутки $14 млрд. В ходе торгов акции компании Tesla упали на 8,6%. Маск утратил первенство в списке богатейших людей планеты. Лидерство вернул основатель Amazon Джефф Безос. По мнению издания Bloomberg, акции Маска упали из-за комментария о биткоине, передает телеканал «Известия». На своей странице в Twitter глава Tesla назвал цену криптовалюты сильно завышенной. В настоящее время состояние Илона Маска составляет $176 млрд, а главы Amazon Джеффа Безоса — $180 млрд.

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