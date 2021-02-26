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Бюджет Липецка на 2021 год вырос на 220 млн рублей

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Депутаты внесли поправки в бюджет Липецка на 2021 год, согласно которым расходная и доходная части увеличены на 220 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Как доложила председатель департамента финансов Татьяна Григорова, 164,6 млн рублей предлагается направить на бесплатное горячее питание для школьников, еще 4,2 млн рублей — на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, пишет LipetskMedia.

Еще 10,3 млн рублей пойдут модернизацию детских школ искусств, 44,6 млн рублей — на рекультивацию полигона «Орлиный лог», 1,4 млн — на строительство детсада, 3,6 млн — на мероприятия по энергосбережению.

На сессии горсовета также стало известно о решении выделить 43 млн рублей на завершение строительства ФОКа в районе школы № 14 и строительство ФОКа на улице Титова, на переселение из ветхого и аварийного жилья — 16 млн рублей, оснащение школы № 33 — 18 млн рублей, разработку проекта на строительство сетей инженерно-технического обеспечения микрорайона «Звездный» — 31 млн рублей.

Изменения в бюджет города утверждены. Теперь доходная часть казны составляет 11,6 млрд рублей, расходная — 12,1 млрд рублей. Дефицит таким образом достигает 517 млн рублей.

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