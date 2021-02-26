Две трещины на МКС оказались царапинами, но риск утечки остается

В космосе осторожность не бывает лишней. Две из трёх трещин, обнаруженных на МКС, оказались царапинами. Объекты не представляют угрозы, сообщили на Землю космонавты. Ещё одну трещину только предстоит найти и осмотреть. Космонавты во всеоружии: грузовик привёз оборудование, сообщает телеканал «Известия». При поиске пробоин используют: масштабируемый микроскоп, вихретоковый дефектоскоп и ультразвуковой течеискатель. После того как трещину найдут и залатают, проведут испытания. Модуль «Звезда» на время изолируют от всей станции. По разным предположениям, трещин на МКС может быть 5. Состояние станции опасности для космонавтов не представляет.

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