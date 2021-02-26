Аварийный дом расселят в селе Кардаилово в Оренбуржье по нацпроекту

В селе Кардаилово Оренбургской области в этом году расселят аварийный дом на улице Транспортной, 3. Об этом глава сельсовета Инна Цыбульская рассказала районной газете «Урал».

По ее словам, в 2016 году в селе признали аварийными три двухэтажных многоквартирных дома. Они смогли принять участие в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда», пишет РИА «Оренбуржье».

В 2018 году сотрудники местной администрации разработали программу по расселению аварийного жилфонда на 2019–2022 годы и вошли в нацпроект «Жилье и городская среда». Средства на переселение выделяются из Фонда содействия реформированию ЖКХ, часть их заложена в областном бюджете, 0,04% от суммы — в местном бюджете.

В прошлом году власти расселили дом на Транспортной, 1. В этом году ведется работа по переселению людей из дома на № 3 по той же улице.