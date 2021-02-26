Гидрометцентр прогнозирует не очень теплый и не очень стабильный март

Март в европейской части РФ прогнозируют не очёнь тёплым, об этом рассказали в гидрометценртре. Температуры распределятся неравномерно, сообщает телеканал «Известия». В течение месяца периоды с показателями от +10 °C до -15 °C будут чередоваться. При этом среднемесячные показатели уложатся в норму.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.