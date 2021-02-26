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Ученые выявили влияние «неандертальского» гена на течение COVID-19

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Ген, доставшийся человеку от неандертальцев, способен оказать негативное влияние на течение COVID-19. Такие выводы сделали ученые из Института науки и технологий Окинавы (OIST) в Японии и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии, результаты исследований 17 февраля опубликованы на сайте OIST.

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Авторы публикации утверждают, что область на 12-й хромосоме, воздействующая на течение болезни, унаследована от древних предков людей, которые скрещивались с неандертальцами.

«Конечно, есть и другие факторы, такие как преклонный возраст или хронические заболевания, например диабет, которые существенно влияют на тяжесть протекания COVID-19. Но генетические особенности также играют важную роль, и некоторые из них были переданы современным людям неандертальцами», — объяснил профессор Сванте Паабо, возглавляющий Отдел эволюционной геномики человека в OIST.

Впервые такие выводы были опубликованы в конце сентября 2020 года в журнале Nature немецкими учеными. Однако специалисты из Германии рассмотрели лишь негативное влияние «гена неандертальцев» на развитие вируса в организме человека.

В исследовании OIST же авторы представили новые данные. Они сделали вывод о том, что элементы иммунной системы, полученные нами от неандертальцев, могут оказать на болезнь как отрицательное, так и положительное влияние.

«У человека каждый ген, кроме генов половых хромосом у мужчин, представлен двумя копиями — одна из них получена от матери, другая — от отца. У изменчивого гена может быть более чем один вариант этого гена в популяции.<...> По каким-то генам человек может иметь оба варианта неандертальцев — обычно таких генов у одного и того же человека мало, — чаще присутствует только один «неандертальский» вариант, полученный либо от матери, либо от отца. Эти варианты могут иметь разный эффект, вплоть до противоположного», — рассказал в беседе с агентством Sputnik один из ведущих международных генетиков-экспертов профессор Константин Крутовский.

По его словам, регулировать влияние на развитие организма «полезного» или «вредного» гена невозможно.

«Не существует пока методов, позволяющих целенаправленно усилить или ослабить экспрессию какого-то одного из двух вариантов в одном и том же гене. Такие эксперименты запрещено проводить на людях, а в большинстве стран — на эмбрионах и даже на стволовых клетках человека», — указал эксперт.

При этом Крутовский отметил, что выводы могут быть полезны в создании лекарств от болезни, а также позволят лучше понять индивидуальную предрасположенность к заболеванию, что имеет значение для разработки профилактических мер защиты.

В ноябре 2020 года врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что причиной более тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин служит влияние половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. По его словам, женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение антител внутрь клеток. При этом мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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