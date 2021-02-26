Налоговые декларации Трампа передали прокурору Нью-Йорка

Налоговые декларации Трампа за восемь лет переданы прокурору Нью-Йорка, сообщает телеканал «Известия». Накануне предоставить отчетность постановил Верховный суд США.

По данным CNN, речь идёт «о миллионах» документов за период с января 2011-го по август 2019 года. Прокурор добивался получения деклараций полтора года.

Сам Трамп назвал решение передать документы «охотой на ведьм». Адвокаты экс-президента заявляли, что у прокурора злой умысел.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.