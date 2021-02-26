Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Гол Сергачева помог «Тампе» обыграть «Каролину»
Культура
В США снимут фильм по мотивам мультсериала про Бивиса и Баттхеда
Общество
Длина лавового потока Ключевского вулкана достигла 1,2 км
Интернет
Facebook восстановил все функции страниц австралийских СМИ
Мир
Маск объяснил простой завода Tesla в США нехваткой комплектующих
Общество
Вильфанд пообещал «мрачную и скучную» погоду в Москве до конца февраля
Мир
В Бухаресте потребовали переименовать парк имени маршала Толбухина
Мир
Пентагон подтвердил удар по объектам ВС Ирана в Сирии
Интернет
TikTok выплатит $92 млн для урегулирования судебных исков в США

Налоговые декларации Трампа передали прокурору Нью-Йорка

0
Выделить главное
вкл
выкл

Налоговые декларации Трампа за восемь лет переданы прокурору Нью-Йорка, сообщает телеканал «Известия». Накануне предоставить отчетность постановил Верховный суд США.

По данным CNN, речь идёт «о миллионах» документов за период с января 2011-го по август 2019 года. Прокурор добивался получения деклараций полтора года.

Сам Трамп назвал решение передать документы «охотой на ведьм». Адвокаты экс-президента заявляли, что у прокурора злой умысел.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021