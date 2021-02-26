Банк Barclays повысил прогноз цен на нефть на 2021 год. Ожидания по стоимости WTI выросли на $6, до $58 за баррель, передает телеканал «Известия».

По мнению банка, одной из причин стало снижение добычи на фоне морозов в Техасе. Работу большого числа нефтяных вышек в штате остановили из-за погоды.

Расчеты стоимости Brent выросли на $7, до $62 за баррель. Barclays ожидает увеличение предложения на рынке от ОПЕК + добычи на 1,5 млн б/с во II квартале. Заседание членов организации должно состояться 4 марта.

Также банк ждет отмены одностороннего сокращения Саудовской Аравией добычи в апреле. При этом прогнозы Barclays стали осторожнее из-за угрозы новых штаммов коронавируса.

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