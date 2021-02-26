В зоопарке Праги у двух львов и самца гориллы обнаружили COVID-19

В зоопарке Праги после тестирования у двух индийских львов и 30-летнего самца гориллы обнаружили коронавирус, которым они, предположительно, заразились от сотрудников. Об этом рассказал директор зоопарка Мирослав Бобек в четверг, 25 февраля.

Речь идет об индийских львах Джамване и Сухи, а также самце гориллы Рихарде. Признаки заболевания проявляются пока у львов небольшой простудой и покашливанием, а у Рихарда — отсутствием аппетита и усталостью.

Также директор зоопарка рассказал, что постепенно планируется проверить на коронавирусную инфекцию и остальных животных. Кроме того, будет проведен генетический анализ, чтобы выяснить, какой именно тип COVID-19 обнаружен у питомцев, пишет «РИА Новости».

12 декабря 2020 года сообщалось, что в зоопарке Луисвилла в американском штате Кентукки коронавирусная инфекция подтвердилась у снежного барса. Отмечалось, что у животного наблюдаются легкие симптомы заболевания и барс чувствует себя хорошо.

Также в декабре прошлого года стало известно, что в зоопарке Барселоны анализ четырех львов показал положительный результат на COVID-19. Три самки (Зала, Нима и Рун) и самец Киумбе были протестированы после появления у животных легких симптомов коронавируса. Заражение выявлено и у двух сотрудников зоопарка.