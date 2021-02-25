Сталик Ханкишиев представил новый кулинарный проект на РЕН ТВ

25 февраля в пресс-центре МИЦ «Известия» телеканал РЕН ТВ презентовал свой новый проект «Сталик Ханкишиев: О вкусной и здоровой пище. Телеальманах». Программа будет выходить с 6 марта по субботам в 8:30.

В новой программе Сталик Ханкишиев каждую неделю будет делиться со зрителями рецептами самых вкусных блюд из различных уголков мира. Вместе с автором и ведущим зрители научатся готовить лучшие блюда русской, узбекской, азербайджанской и других мировых кухонь. Авторы проекта отмечают, что в программе ломаются все стереотипы о готовке, ведь зачастую считается, что приготовление пищи — это весьма скучно, затратно и трудно и было бы проще найти альтернативу. РЕН ТВ вместе с гуру и автором кулинарного шоу докажет, что готовка — это увлекательное занятие, а мужчина может стать настоящим хозяином своей кухни. По его словам, «приготовление пищи — такое же развлечение для серьезных мужчин, люди, у которых есть время, готовят для себя сами».

Автор проекта «Сталик Ханкишиев: О вкусной и здоровой пище. Телеальманах» подробно расскажет, как готовить нехитрые, вкусные и запоминающиеся блюда по щелчку пальцев. Не нужно больше ломать голову, чем удивить гостей, жену или семью. Всё куда проще, чем кажется, и в этом вы убедитесь! Мастер кулинарии научит вас выбирать продукты, покажет основные техники готовки, а также посвятит время истории традиционных рецептов.

На презентации Сталик Ханкишиев признался, что никогда не работал поваром, но приготовлением пищи был увлечен всегда. «Собрать в ресторане и покормить 50 или 100 человек — это одно дело, совсем другое дело — научить сотни тысяч людей готовить лучше, чем в ресторане. Задача более достойная, и мне эта работа очень нравится», — отметил Сталик.

Сталик Ханкишиев — кулинарный гуру со стажем. В 2000 году начал вести кулинарный блог, рассказывая о тонкостях национальной кухни. Его блюда выигрывали в многочисленных международных кулинарных конкурсах и получили множество премий авторитетных изданий. Сталика называют одним из самых популярных кулинарных авторов последнего десятилетия. Неоднократно становился победителем всемирного конкурса кулинарных книг «Гурман», ведущий гастрономических рубрик на телевидении, видеоблогер, автор многочисленных бестселлеров.