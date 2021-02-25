Космонавты залатали уже третью трещину в корпусе модуля МКС

Экипаж МКС установил уже третью заплатку на очередной трещине. Операцией руководили из ЦУПа, а транслировало NASA. Ранее приклеить прокладку на вторую пробоину не удалось. Трещина образовалась в крайне труднодоступном месте. Настоящая эпопея с утечками длится на МКС с 20 августа 2020-го, сообщает телеканал «Известия». Приборы показали разреженность атмосферы в американской части. Первую пробоину заклеили скотчем с добавлением герметика. С тех пор небольшая утечка сопровождала полет всё время. Опасности для жизни трещины не представляют. 17 февраля на МКС прислали супермикроскоп для новых поисков.

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