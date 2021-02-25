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Порядка 11 тыс. жителей Самары не пустили без масок в метро

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В метро в Самаре за последние шесть месяцев не пустили 10 986 человек из-за нарушения ими масочного режима. Мониторинг соблюдения требований Роспотребнадзора и постановления губернатора Дмитрия Азарова ведется постоянно.

Как пишет НИА «Самара», в метро наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты проверяют не только на входе у турникетов, но и на платформах, а также во время поездок. Инспекции проводят специалисты городского департамента транспорта, профильного муниципального предприятия и сотрудники отдела полиции на метрополитене УМВД по Самаре.

По словам замдиректора МП «Самарский метрополитен» Олега Яхина, каждые 10 минут звучат объявления о необходимости соблюдения масочного режима и других требований в период пандемии. Регулярные трансляции организованы не только на станциях, но и в вагонах: на экранах мониторов в блоке социальной рекламы.

Специалисты при этом отмечают, что пассажиров, нарушающих масочный режим, стало заметно меньше, жители города ответственно относятся к вопросам и своей, и чужой безопасности.

Дезинфекция подвижного состава проходит в соответствии с регламентом, на станциях метро обеззараживание контактных поверхностей проводится каждые два часа.

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