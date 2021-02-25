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Лозоплетение возрождают в Липецке

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В Липецке хотят возродить лозоплетение. Этот навык практически утерян в регионе. Власти рассчитывают, что интерес к этому виду деятельности возникнет благодаря выставке работ мастера-самоучки Валентина Ложникова. Он увлекся лозоплетением на пенсии, получив третью группу инвалидности после перенесенного обширного инфаркта.

Выставка откроется в пятницу, 26 февраля, в историко-культурном музее Липецка. Автором идеи стал общественный деятель, замглавы общественной организации инвалидов «Оптимист» и председатель некоммерческого партнерства «Развитие социального предпринимательства Липецкой области» Роман Бобылев. Восемь лет назад он создал в городе мастерскую по производству изделий из дерева и пробки «Лозахолдинг». Позже на базе предприятия появилось некоммерческое партнерство. В компании все сотрудники являются людьми с ограниченными возможностями.

Как отмечает Lipetskmedia, целью проекта развития социального предпринимательства является трудоустройство людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Он должен дать людям с ограниченными возможностями найти призвание и получить достойную работу.

Ранее в Липецке региональная общественная организация инвалидов «Школа мастеров» совместно с объединением благотворительных организаций «Больше, чем добро» провели VI форум для людей с инвалидностью «Доступный фест». На фестивале было организовано несколько тренингов личностного роста.

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