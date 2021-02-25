Производство легендарных водных «Метеоров» возобновят на заводе в Татарстане

Зеленодольский завод имени Горького в Татарстане возобновит производство кораблей «Метеор». Заключен контракт на строительство сразу двух судов для Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом глава города Михаил Афанасьев сообщил на совместной пятой сессии совета Зеленодольского района и совета города Зеленодольска 25 февраля.

«Завод возобновляет выпуск легендарных «Метеоров». Уже подписан контракт на строительство двух судов для Ханты-Мансийского автономного округа. В ближайшее время состоится закладка с участием первых лиц республики», — цитирует Афанасьева ИА «Татар-информ».

В 2020 году, напомнил спикер, завод имени Горького совместно с проектно-конструкторским бюро построил пассажирское судно «Чайка». Его спустили на воду в августе.

Судно работает на сжиженном природном газе и может вместить до 176 человек. Теплоход способен проходить под низкими мостами, поэтому может быть использован в том числе для перевозок в Казани.