Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Пашинян вышел к своим сторонникам в Ереване
Экономика
В Минэке не согласились с оценками аппарата Титова о риске закрытия почти 10% бизнеса
Мир
Французское издание раскритиковало взгляды Европы на российское оружие
Авто
Правительство отложило начало обязательной фотофиксации ТО до 1 октября
Общество
Выпускники смогут сменить форму сдачи ЕГЭ и ГВЭ и список предметов
Мир
Власти Финляндии объявили о трехнедельном локдауне с 8 марта
Мир
Бишкек и Москва договорились о начале производства «Спутника V» в Киргизии
Авто
АвтоВАЗ прекратил выпуск автомобилей в Казахстане
Мир
Голландский депутат призвал власти страны закупить «Спутник V»

Организаторы олимпийской эстафеты в Токио могут приостановить забег

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Японии могут приостановить эстафету олимпийского огня. Забега не будет, если на улицы выйдет большое количество людей. Местных жителей просят ограничиться просмотром прямой трансляции эстафеты. Участники забега должны соблюдать санитарные меры, передает телеканал «Известия». Волонтёров обяжут надеть маски и держать дистанцию. Эстафета олимпийского огня стартует 25 марта. Забег начнётся в Фукусиме, факел пронесут через 47 префектур. Всего событие продлится 121 день.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021