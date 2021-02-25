Организаторы олимпийской эстафеты в Токио могут приостановить забег

В Японии могут приостановить эстафету олимпийского огня. Забега не будет, если на улицы выйдет большое количество людей. Местных жителей просят ограничиться просмотром прямой трансляции эстафеты. Участники забега должны соблюдать санитарные меры, передает телеканал «Известия». Волонтёров обяжут надеть маски и держать дистанцию. Эстафета олимпийского огня стартует 25 марта. Забег начнётся в Фукусиме, факел пронесут через 47 префектур. Всего событие продлится 121 день.

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