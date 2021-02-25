В Латвии поддержали акт вандализма над мемориалом советским солдатам

В Латвии поддержали действие вандалов, осквернивших мемориал. Местный депутат, комментируя фото, поставил смеющийся смайл. Иесалниекс написал в Сети, что мемориал установили незаконно, передает телеканал «Известия». Политика поддержали некоторые местные жители. Накануне с памятника советским солдатам пропала пушка.

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