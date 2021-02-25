ЦБ не исключает введение комиссий за пользование цифровым кошельком

ЦБ не исключил введение комиссий за пользование цифровым рублем. При этом регулятор считает, что сумма должна быть минимальной и единой по стране, сообщает телеканал «Известия». Цифровой кошелек планируется открывать бесплатно. Такие деньги можно обменять на наличные или перевести в банк, лимитов при этом не будет. Идею цифрового рубля ЦБ представил в прошлом году. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет платежным средством, как и привычные деньги.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.