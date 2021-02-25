В МИЦ «Известия» обсуждают «беременность после трансплантации». Трансляция

В МИЦ «Известия» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Беременность после трансплантации».

В роддоме больницы № 52 женщина с трансплантированным сердцем родила ребенка. Это второй подобный случай в России.

Об опыте ведения беременности у пациенток с пересаженными органами, о сотрудничестве НМИЦ ТИО им. В.И. Шумакова и ГКБ № 52, о том, как COVID-19 сказался на пациентах с трансплантированными органами, рассказывают:

- Сергей Готье, директор ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, академик РАН;

- Игорь Милосердов, заместитель директора по медицинской помощи ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России;

- Марьяна Лысенко, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»;

- Людмила Артюхина, заведующая отделением патологии трансплантированной почки ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»;

- Инга Кокая, заведующая родильным домом филиала ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»;

- пациентки, родившие после трансплантации, Татьяна Кирьянова (после трансплантации легких) и Карина Пиреева (после трансплантации сердца).