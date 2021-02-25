Зоопсихолог объяснил любовь кошек к коробкам

Зоопсихолог Мирослав Волков в беседе с корреспондентом телеканалом «Звезда» в среду, 24 февраля, разъяснил любовь домашних кошек к бельевым кучам и картонным коробкам.

Эксперт отметил, что кошки воспринимают коробку, как укрытие. Такое поведение считается результатом многовековой эволюции животных.

«По своей природе кошки пытаются избегать открытых пространств, так как в пищевой цепочке они занимают строго промежуточное положение, между хищником и жертвой. С одной стороны, они являются достаточно успешными хищниками, но есть более крупные звери, которые не прочь ими полакомиться. Потому это природный механизм, заложенный в них эволюцией», — подчеркнул Волков.

Данная модель поведения обеспечила кошкам выживание на этапе эволюции. Специалист отметил, что многие хозяева покупают своим питомцам домики, однако кошки не всегда принимают такие подарки.

Волков пояснил, что лучше всего брать для кошки когтеточки, имеющие домик или укрытие наверху. Кроме того, домик нет должен иметь форму дупла в дереве, поскольку, чтобы увидеть происходящее из домика, кошка должна выглянуть из него, а это уже не сопоставимо с поведением этих животных в дикой природе. Лучше выбрать домик в форме лежака, тогда кошка сможет контролировать ситуацию вокруг себя.

В январе японские биологи выяснили, что кошек привлекают листья кошачьей мяты и актинидии в том числе потому, что в них содержатся вещества, отпугивающие комаров.